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Papa iki kez solunum yetmezliği yaşadı

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in bugün iki kez "akut solunum yetmezliği" yaşamasının ardından nefes almasına yardımcı olmak için yeniden "invaziv olmayan mekanik ventilasyon"a (solunum desteği) başlandığını bildirdi.

Dünya
  • 03.03.2025 23:13
  • Giriş: 03.03.2025 23:13
  • Güncelleme: 03.03.2025 23:18
Kaynak: iHA
Papa iki kez solunum yetmezliği yaşadı
FOTOĞRAF: İHA

Katoliklerin ruhani lideri 88 yaşındaki Papa Francis'in 14 Şubat'tan bu yana İtalya'nın başkenti Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

Vatikan tarafından yapılan açıklamada, Papa Francis'in bugün iki kez "akut solunum yetmezliği" yaşamasının ardından nefes almasına yardımcı olmak için yeniden "invaziv olmayan mekanik ventilasyon"a (solunum desteği) başlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bugün, Papa endobronşiyal mukus birikimine bağlı olarak iki akut solunum yetersizliği atağı yaşadı" ifadeleri kullanılarak, Papa'da astım krizine benzer bir bronkospazm (hava yolu kasılması) geliştiği ve doktorların hava yollarını incelemek için iki bronkoskopi işlemi uyguladığı aktarıldı.

Papa'nın sağlık durumunun "hassas" olduğu belirtildi.

Papa Francis, nefes almakta güçlük çekmesinin ardından 14 Şubat'ta Gemelli Hastanesi'ne kaldırılmış ve kendisine zatürre teşhisi konulmuştu.

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