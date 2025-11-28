Giriş / Abone Ol
Papa İznik'ten sonra İstanbul'a geldi

İznik'te ayin yöneten Papa 14. Leo, ayinin ardından helikopterle İstanbul'a geldi.

  • 28.11.2025 18:48
  • Giriş: 28.11.2025 18:48
  • Güncelleme: 28.11.2025 18:50
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA

Vatikan Devlet Başkanı ve Katollik Kilisesi'nin lideri Papa 14. Leo'yu İznik'ten İstanbul'a taşıyan helikopter Atatürk Havalimanı'na indi. Konvoy ve güvenlik önlemleriyle havalimanından ayrılan Papa, Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'ne giriş yaptı.

Papa 14. Leo Türkiye programı kapsamında Bursa İznik'te ayin yönetti. Ayinin ardından helikopterle tekrar İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Papa, Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'ne giriş yaptı.

