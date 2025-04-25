Papa'nın cenazesine Türkiye adına katılacak isim belli oldu
Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine Türkiye'de katılacak isim belli oldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye’yi temsil edecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan’a gidecek.
Kurtulmuş, Papa Franciscus için yarın (26 Nisan Cumartesi) düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye’yi temsil edecek.