Papa'nın Türkiye ziyareti Avrupa basınında nasıl yer buldu?

İlk resmi yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun, Hristiyan dünyasının temel dönüm noktalarından biri kabul edilen Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıldönümüyle eş zamanlı gerçekleşen ziyareti Avrupa basınında da geniş yer buldu.

Yabancı basın, ziyareti barış, istikrar ve diyalog çerçevesinde değerlendirerek sayfalarına taşıdı.

REUTERS

Reuters Papa'nın Türkiye ziyaretini "Papa Leo, ilk yurtdışı gezisinde insanlığı tehlikeye atan çatışmalar konusunda uyardı" başlığıyla paylaşırken haberde şu ifadelere yer verildi:

"Papa Leo, Perşembe günü Katolik lider olarak İtalya dışına yaptığı ilk ziyarette, dünyanın alışılmadık sayıda kanlı çatışmaya tanık olduğunu belirterek, insanlığın geleceğinin tehlikede olduğu bir üçüncü dünya savaşının "parça parça" yürütüldüğü konusunda uyardı.ABD'nin ilk papası olan Leo, mayıs ayında 1,4 milyar üyeli Kilise'nin başına seçilmesinin ardından yurt dışında yaptığı ilk konuşmada, " adalet ve barışı ayaklar altına alan hırs ve tercihlerin" dünyayı istikrarsızlaştırdığını söyledi."

AP (ASSOCİATED PRESS): PAPA LEO, İLK YURTDIŞI GEZİSİNDE TÜRKİYE’Yİ BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN GÜÇ OLMAYA ÇAĞIRDI

AP Papa'nın ziyaretini "Papa Leo, ilk yurtdışı gezisinde Türkiye’yi barış ve istikrar için güç olmaya çağırdı" başlığıyla paylaştı. Haberde "27 Kasım 2025’te Ankara’da başlayan ziyarette, Papa 14. Leo özellikle Ukrayna ve Gazze krizi bağlamında dünyadaki çatışmalar ve küresel barışın önemine vurgu yaptı. Papa, Türkiye’nin Doğu ile Batı, Müslüman dünyası ile Hristiyan dünyası arasında “köprü” olabileceğini söyledi. “Adil ve kalıcı bir barış için Türkiye’nin istikrar ve diyalog kaynağı olmasını umuyorum” şeklinde konuştu. Papa’nın bu ilk yurtdışı ziyareti, Hristiyan dünyasının temel inanç bildirgelerinden biri olan First Council of Nicaea’nın 1700. yıl dönümü vesilesiyle düzenleniyor." ifadeleri yer aldı.

WASHİNGTON POST: "PAPA 14. LEO, İLK YURTDIŞI GEZİSİNDE TÜRKİYE’Yİ BARIŞ İÇİN BİR GÜÇ OLMAYA TEŞVİK EDİYOR"

Washington Post da barış temasını öne çıkarırken haberde şu ifadelere yer verildi:

"Papa 14. Leo, çatışmalarla bölünmüş bir dünyada Türkiye’yi istikrar ve diyalog kaynağı olmaya teşvik ediyor. Papa 14. Leo, çatışmalarla bölünmüş bir dünyada Türkiye’nin istikrar ve diyalog kaynağı olmasını teşvik etti; perşembe günü papa olarak ilk yurtdışı gezisini, Ukrayna ve Gazze’deki savaşları sona erdirme çabaları sürerken barış çağrısıyla açtı."

THE GUARDİAN: "PAPA LEO’NUN İLK YURTDIŞI GEZİSİ TÜRKİYE VE LÜBNAN’A OLACAK"

The Guardina'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Leo, ilk Kuzey Amerikalı papa olarak, bölge genelindeki Hristiyanların yaşadığı zorluklara değinmesi ve barış çağrısı yapması bekleniyor. Papa, pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik bir planın yakında “istenen sonuçlara” ulaşmasını umduğunu söyledi. Leo’nun Gazze’de barışa yönelik çabalarındaki rolü, Temmuz ayında İsrail’in Gazze’nin tek Katolik kilisesine düzenlediği saldırıda üç kişinin öldürülmesi ve aralarında kilise papazının da bulunduğu 10 kişinin yaralanmasının ardından daha da belirginleşti.

Bruni, Türkiye ziyaretinin, dünyadaki 260 milyon Ortodoks Hristiyanın ruhani lideri olan Patrik Bartholomeos ile bir görüşmeyi de içereceğini belirtti. Bu görüşme, İznik’te (Nicaea) gerçekleşen erken dönem büyük bir kilise konsilinin 1700. yıldönümü kutlamaları kapsamında yapılacak."