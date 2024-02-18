Papa, Ukrayna ve Filistin için dua ederken, İsrail'i bu kez anmadı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, pazar duasında dünyada devam eden çatışmaları unutmamaları gerektiğini belirtirken, Ukrayna ve Filistin'in yanında daha önce beraber saydığı İsrail'i bu kez anmadı.

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa Franciscus, Sudan ve Mozambik'te barış için dua ederken, "Afrika kıtasını ve dünyanın pek çok yerini kana bulayan diğer birçok çatışmayı da unutmayalım; Avrupa'da, Filistin'de, Ukrayna'da… Unutmayalım savaş, her zaman yenilgidir." dedi.

Papa'nın, daha önce 7 Ekim'den bu yana hemen hemen her önemli etkinlikte ve pazar duasında çatışmaların durması için temennisini dile getirirken, Ukrayna ve Filistin ile ismini geçirdiği İsrail'i bu kez anmaması dikkati çekti.