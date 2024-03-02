Papa ve Almanya Başbakanı Scholz, çatışmalara diplomatik çözüm arayışını görüştü

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna, İsrail ve Filistin'deki çatışmaları ve bunların sona ermesini sağlayacak diplomatik çözüm arayışını görüştüğü bildirildi.

Ajans Haberleri 02.03.2024 22:32 Giriş: 02.03.2024 22:32

Güncelleme: 02.03.2024 22:33 Kaynak: AA

A- A A+