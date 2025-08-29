Papa'ya suikast planı iddiasıyla İtalya'da bir Türk tutuklandı

İtalya'da eski Papa Françesko'ya yönelik olası suikast planıyla ilgili olarak bir Türk vatandaşı tutuklandı.

DW Türkçe’nin, Corriere della Sera gazetesinden aktardığı ve Il Piccolo’nun araştırmasına dayandırdığı habere göre; 46 yaşındaki Hasan U., Interpol tarafından Hollanda’da yakalandıktan sonra İtalya’ya iade edildi. Milano’da birkaç gün gözaltında tutulan zanlı, daha sonra tutuklanarak Trieste’deki bir cezaevine gönderildi. Gazeteye göre Hasan U., tek kişilik bir hücrede kalıyor.

IŞİD BAĞLANTISI İDDİASI

Temmuz 2024’te Papa Françesko’nun Trieste’ye yapacağı ziyaretten önce, bir valiz içinde tabanca ve mühimmat bulunmuştu. Zanlının bu olayla bağlantılı olduğu öne sürülüyor. Medyada yer alan haberlere göre, suikast planının IŞİD bağlantılı ve Türkiye merkezli bir örgüt tarafından hazırlanmış olabileceği iddialar arasında.

Olayın ertesi günü Papa Françesko, İtalya’nın kuzeydoğusundaki liman kenti Trieste’nin ana meydanında açık hava ayini yönetmişti. Papa, ziyareti boyunca açık bir elektrikli araçla halkın arasına karışmıştı.

İçinde silah bulunan valizin ortaya çıkmasının ardından, İtalyan emniyeti kapsamlı bir soruşturma başlatmış ve bir yılı aşkın süredir olası bir suikast planı ihtimali üzerinde durmuştu.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, 21 Nisan 2025’te 88 yaşındayken Vatikan’da hayatını kaybetmişti.