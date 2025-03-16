Papara Göztepe SK, Vodafone Sultanlar Ligi'nde

İSTANBUL, (DHA)- PAPARA Göztepe Kadın Voleybol Takımı, KFC Kadınlar 1. Ligi’nde geçirdiği başarılı sezonun ardından Final Grubu'nda da rakiplerini geride bırakıp Vodafone Sultanlar Ligi’ne yükseldi.

Finansal teknoloji şirketi Papara, sezon başında İzmir’in köklü kulübü Göztepe Spor Kulübü’nün Kadın Voleybol Takımı’na isim ve forma göğüs sponsoru oldu. Normal sezonu lider tamamlayan Papara Göztepe SK, yarı final ve final etabındaki performansıyla Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükseldi.

15 Mart’ta oynanan kritik mücadelede İBB Spor’u 3-2’lik skorla geçen Papara Göztepe, 20 yıl aradan sonra Vodafone Sultanlar Ligi’ne dönerek hem İzmir’i hem de kadın voleybolunu gururlandırdı.

‘KADIN VOLEYBOLUNA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Papara Pazarlama Lideri Perin Saraoğlu, “Papara olarak sporu uzun yıllardır destekliyor ve gençlerin hayallerine ulaşmalarına yardımcı olmak için çalışıyoruz. Göztepe Kadın Voleybol Takımı’na isim ve forma sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Papara Göztepe’nin Vodafone Sultanlar Ligi’ne yükselmesi bizim için de çok anlamlı. Bu başarı, yalnızca bir sportif başarı değil; genç kızların sporla güçlenebileceğini ve azimle hayallerini gerçekleştirebileceğini gösteren güçlü bir ilham kaynağı. Çünkü spor, sadece bir oyun değil; hayalleri gerçeğe dönüştüren ve toplumu ileri taşıyan bir güç. Papara olarak, gençlere her alanda umut ve ilham vermeye devam edecek, her zaman yanlarında olacağız” dedi.

‘VODAFONE SULTANLAR LİGİ'NDE DE İDDİALI’

Göztepe Voleybol Şube Asbaşkanı Sinem Güntekin ise şunları söyledi:

Bu büyük başarı bizim için sadece bir başlangıç. Vodafone Sultanlar Ligi'nde de güçlü bir kadro ve yüksek hedeflerle mücadele edeceğiz. Hedefimiz, yalnızca ligde kalıcı olmak değil, zirveye oynayan bir takım yaratmak. Sahaya çıktığımız her maçta, mücadele ruhumuzu ve oyun gücümüzü en üst seviyeye taşıyarak şampiyonluk için savaşacağız. Taraftarımızın coşkusunu arkamıza alarak, Göztepe’yi kadın voleybolunun en güçlü markalarından biri haline getireceğiz.”