Papara iddianamesi tamamlandı: 5 yönetici dâhil 25 kişi hakkında hapis cezası istendi

HABER MERKEZİ

"Yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla el konulan ve kayyum atanan Papara Holding Anonim Şirketi soruşturması tamamlandı.

Gazeteci Ceylan Sever, soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianamenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İddianame değerlendirme için İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Buna göre, şirketin kurucusu Ahmet Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası istendi. İddianameye göre, 2 yılda 12 milyar TL yasa dışı bahis parası Papara üzerinden aktarıldı.

5 YÖNETİCİ HAKKINDA HAPİS İSTENDİ

Savcılık, Papara yöneticilerinin "yasadışı bahis, suç örgütü kurma, kara para aklama" suçlarını işlediğini belirtti.

Karslı dahil 5 yöneticiye 28 yıla kadar, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 20 kişiye ise 24 yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamede dikkat çeken para trafiği ise şöyle: Karslı’nın eşine, annesine ve kardeşine 120 milyon TL, ortağı Ertuğrul Doğan’a 450 milyon TL, Asuman Şener’e 27 milyon TL gönderdiği tespit edildi.

Karslı, ifadesinde şunlara yer verdi:

"Papara kullanıcılarının yasa dışı bahis sitelerinde para göndermesi mümkün olabilir. Papara banka hesabı gibi kullanılıyor olması hedeflerimiz arasındaydı. Bahis siteleriyle hiçbir anlaşmam yok."

İddianamede "Ihlamur" ve "Ladin" isimli 2 gizli tanığın ifadesine yer verildi.

Gizli Tanık "Ihlamur":

"Yasa dışı bahis sitelerinin ödeme trafiğini Papara yönetiyor.

Gizli Tanık "Ladin":

"Papara, Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok para aklayan sistem. Siber Suçlar’da görev yapan bir memur, emekli olduktan sonra Papara yöneticisi oldu."

Merkez Bankası denetim raporunda ise şu ifadelere yer verildi:

"2021-2023 arasında 26.012 Papara hesabı yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldı. İşlem hacmi: 12 milyar TL Paralar 274 banka hesabı ve 5 kripto cüzdana aktarıldı."

Savcılığa göre, Papara, yasa dışı bahis örgütleriyle gizli bir anlaşma süreci yürüttü: "Papara sistemi, yasa dışı bahis siteleriyle doğrudan entegre çalışacak şekilde kurgulandı."