Papara kapandı mı? Papara nedir, neden kapandı?

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kayyum atanan Papara hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğ ile Papara’nın faaliyet izni iptal edildi. Peki Papara kapandı mı, neden kapatıldı ve Papara nedir? İşte merak edilen tüm detaylar...
PAPARA KAPANDI MI?
Merkez Bankası tarafından 31 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Papara Elektronik Para A.Ş’nin faaliyet izni resmen iptal edildi. Tebliğde, Papara’nın 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin kaldırıldığı belirtildi.
Söz konusu karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında alındı. Papara’nın yasa dışı bahis gelirlerinin transferinde kullanıldığı iddiasıyla hakkında inceleme başlatılmış ve şirkete TMSF tarafından kayyum atanmıştı.
Bu kararın ardından Papara’nın sistemi geçici olarak devre dışı bırakıldı ve kullanıcı erişimleri kısıtlandı. Şirketin Türkiye genelindeki faaliyetleri, Merkez Bankası kararı doğrultusunda durduruldu.
PAPARA NEDİR?
Papara, 2016 yılında Ahmed Faruk Karslı tarafından kurulan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisanslı bir elektronik para ve ödeme kuruluşuydu. Papara, bir bankaya bağlı olmadan çalışan bağımsız bir fintech platformu olarak hizmet veriyor, kullanıcılarına 7/24 para transferi, ödeme, fatura ödeme ve online alışveriş imkânı sunuyordu.
Türkiye’de birçok bankayla entegre çalışan Papara, 21 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşarak ülkenin en büyük dijital finans platformlarından biri haline gelmişti. Ayrıca yatırım işlemleri, sanal kart kullanımı ve kampanya avantajlarıyla genç kullanıcılar arasında popülerlik kazanmıştı.
PAPARA NEDEN KAPANDI?
Papara, yasa dışı bahis gelirlerinin transferine aracılık ettiği iddiaları üzerine açılan soruşturma kapsamında inceleme altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, Papara Elektronik Para A.Ş’nin yasa dışı bahis para trafiğine zemin hazırladığı öne sürüldü. Bu kapsamda şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil olmak üzere birçok kişi gözaltına alındı.
Soruşturma sonucunda, Papara’ya ait 8 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Merkez Bankası da incelemeler sonucunda Papara’nın elektronik para kuruluşu olarak faaliyet iznini iptal etti. Böylece Papara resmen kapatılmış oldu.
PAPARA’NIN SAHİBİ KİMDİR?
Ahmed Faruk Karslı, Papara’nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Henüz genç yaşta girişimcilik yolculuğuna başlayan Karslı, 17 yaşında ilk şirketini kurup 19 yaşında satarak iş dünyasında adını duyurdu. Telekomünikasyon ve fintech sektörlerinde faaliyet gösteren girişimci, 2016 yılında Papara’yı kurarak Türkiye’nin önde gelen finansal teknoloji markalarından birini oluşturdu. 2025 yılı itibarıyla Papara Holding çatısı altında CEO olarak görev yapıyordu.
MERKEZ BANKASI KARARI NE DİYOR?
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:
“Papara Elektronik Para A.Ş.’ye 21.04.2016 tarih ve 6862 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı ile elektronik para ihraç etmek üzere verilen faaliyet izni, 6493 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gereğince iptal edilmiştir.”
Bu karar, Papara’nın artık Türkiye’de yasal olarak elektronik para veya ödeme kuruluşu olarak işlem yapamayacağı anlamına geliyor.
PAPARA’NIN KULLANICILARI NE YAPACAK?
Papara’nın sistemine erişim geçici olarak kapatıldığı için kullanıcılar, bakiyelerini veya hesaplarını görüntüleyemiyor. Merkez Bankası ve TMSF süreçleri tamamlandığında kullanıcıların paralarının iadesine yönelik bilgilendirme yapılması bekleniyor.
Papara kapandı mı?
Evet. Merkez Bankası kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş’nin faaliyet izni iptal edilmiştir. Şirketin sistemi geçici olarak kapatılmış ve kayyum atanmıştır.
Papara neden kapandı?
Papara’nın yasa dışı bahis para transferlerini kolaylaştırdığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sonucunda faaliyet izni iptal edilmiştir.
Papara’nın sahibi kimdir?
Papara, 2016 yılında Ahmed Faruk Karslı tarafından kurulmuştur. Karslı aynı zamanda şirketin CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Papara kullanıcılarının parası ne olacak?
TMSF ve Merkez Bankası denetim süreci tamamlandıktan sonra kullanıcı bakiyeleriyle ilgili resmi açıklama yapılması beklenmektedir.