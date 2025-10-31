Papara kapandı mı? Papara nedir, neden kapandı?

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kayyum atanan Papara hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ’nın Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğ ile Papara’nın faaliyet izni iptal edildi. Peki Papara kapandı mı, neden kapatıldı ve Papara nedir? İşte merak edilen tüm detaylar...

Bu kararın ardından Papara’nın sistemi geçici olarak devre dışı bırakıldı ve kullanıcı erişimleri kısıtlandı. Şirketin Türkiye genelindeki faaliyetleri, Merkez Bankası kararı doğrultusunda durduruldu.

Söz konusu karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında alındı. Papara’nın yasa dışı bahis gelirlerinin transferinde kullanıldığı iddiasıyla hakkında inceleme başlatılmış ve şirkete TMSF tarafından kayyum atanmıştı.

Merkez Bankası tarafından 31 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Papara Elektronik Para A.Ş’nin faaliyet izni resmen iptal edildi. Tebliğde, Papara’nın 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin kaldırıldığı belirtildi.

PAPARA NEDİR?

Papara, 2016 yılında Ahmed Faruk Karslı tarafından kurulan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisanslı bir elektronik para ve ödeme kuruluşuydu. Papara, bir bankaya bağlı olmadan çalışan bağımsız bir fintech platformu olarak hizmet veriyor, kullanıcılarına 7/24 para transferi, ödeme, fatura ödeme ve online alışveriş imkânı sunuyordu.

Türkiye’de birçok bankayla entegre çalışan Papara, 21 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşarak ülkenin en büyük dijital finans platformlarından biri haline gelmişti. Ayrıca yatırım işlemleri, sanal kart kullanımı ve kampanya avantajlarıyla genç kullanıcılar arasında popülerlik kazanmıştı.