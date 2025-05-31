Papara operasyonunda 11 kişi tutuklandı, 4 kişi serbest

İstanbul polisi tarafından düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise 'yurtdışına çıkış yasağı' ve 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis yoluyla para aklamak ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddiasıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada, 15 kişinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti.