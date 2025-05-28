Papara sahibi Ahmed Faruk Karslı kimdir? Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı’nın kariyeri ve hayatı

AHMED FARUK KARSLI KİMDİR?

Papara’nın kurucusu ve CEO’su Ahmed Faruk Karslı, 1987 yılında doğdu. Girişimcilik kariyerine 17 yaşında başladı ve kurduğu ilk şirketi 19 yaşında devretti. Karslı, telekomünikasyon, perakende ve finansal teknoloji gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde kurucu ve yönetici olarak görev aldı.

PAPARA'NIN KURULUŞ SÜRECİ VE CEO'LUK GÖREVLERİ

2015 yılında Papara Elektronik Para A.Ş.’yi kurdu. Şirket, dijital ödeme çözümleri sunan bir finansal teknoloji kuruluşu olarak hizmet vermeye başladı. Karslı, 2020-2022 yılları arasında Papara CEO’su olarak görev yaptı. 2021 yılında, Papara’nın büyüme stratejisine paralel olarak yatırımların ve satın almaların merkezi bir yapı altında toplanması amacıyla PPR Holding’in kuruluş sürecini yönetti.

2025 yılı Şubat ayı itibarıyla Papara CEO’luğu görevine yeniden başlayan Karslı, aynı zamanda PPR Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor. Hukuk Fakültesi mezunu olan Karslı, serbest avukatlık yapıyor ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yönetim kurullarında görev alıyor.

GAYRİMENKUL VE SPOR SPONSORLUKLARI

Ahmed Faruk Karslı, 2023 yılında Boğaziçi’nde yer alan Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı’nı 200 milyon TL karşılığında satın aldı. Yalı, kamuoyunda “kırmızı yalı” olarak biliniyor.

Papara, spor alanında sponsorluk faaliyetleri yürütüyor. Şirket, Trabzonspor ile 5 yıllığına 1 milyar 416 milyon TL tutarında bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Akyazı Stadyumu’nun isim hakkı Papara’ya geçti ve stadyumun adı “Papara Park” olarak değiştirildi. Ayrıca şirket, Göztepe Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın isim ve forma göğüs sponsoru oldu. Takım, “Papara Göztepe SK” ismiyle liglerde yer alıyor.