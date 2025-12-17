Papara, sistemin yeniden aktifleştirileceğini duyurdu

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında kayyum atanan ve ardından faaliyet izinleri durdurulan Papara, faaliyet izinlerinin iptaline karşı açılan davayı kazandığını ve yürütmenin durdurulmasına karar verildiğini açıkladı.

27 Mayıs'ta kayyum atanan ve ardından 31 Ekim tarihinde Merkez Bankası tarafından faaliyet izni iptal edildikten sonra kullanıcıların hesaplarında kalan paralaraı iade etmeye başlayan Papara yapmış olduğu yazılı açıklamada sistem ve altyapısının yeniden aktif hale getirileceğini ve faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

Papara'dan yapılan açıklama şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 27.05.2025 tarihli ve 2025/5209 D. İş sayılı kararı ile Papara Elektronik Para A.Ş.’ye kayyım atanmıştır.

Devam eden hukuki süreçte, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı, Resmi Gazete’nin 31.10.2025 tarihli ve 33063 sayılı nüshasında yayımlanmış; söz konusu kararla Papara’ya verilen faaliyette bulunma izninin iptaline karar verilmiştir.

Bu karar üzerine Şirketimiz, hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla anılan kararın iptaline yönelik olarak yürütmenin durdurulması talepli olarak Ankara 25. İdare Mahkemesinde açılan davada verilen 09.12.2025 tarihli ara kararla şirketimiz lehine yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Papara sistem ve altyapısının yeniden aktif hale getirilmesini takiben faaliyetlerine devam edecektir. Açılacak olan servislerle ilgili gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. Bununla birlikte mevzuat gereğince titizlikle yasa dışı bahisle mücadele konusunda sıkı kontrol ve denetimlerimiz sürdürülecektir.