Papa’ya hakaretten de yargılanacaklar!

Sokak röportajcıları Hasan Köksoy ile Arif Kocabıyık’ın iddianamesi hazırlandı.

Kendine Muhabir isimli YouTube kanalını yöneten Hasan Köksoy ve İlave TV isimli YouTube kanalını yöneten Arif Kocabıyık’la sokak röportajı yaptıkları Halil Kürklü isimli şahıs 54 gündür cezaevinde tutuluyor.

4 Aralık’ta Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla üç isim de “Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından gözaltına alındı. 6 Aralık’ta ise sulh ceza hakimliği üç ismi de tutuklayıp cezaevine gönderdi.

‘ERDOĞAN SUÇTAN ZARAR GÖRDÜ’

Köksoy, Kocabıyık ve Kürklü’nün iddianamesi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın suçtan zarar gören sıfatıyla yer aldığı iddianamede üç ismin de “Zincirleme şekilde alenen cumhurbaşkanına hakaret, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, “Halil Kürklü'nün Hasan Köksoy'un ‘Kendine Muhabir’ ve Arif Kocabıyık'ın ‘İlave TV’ isimli YouTube kanallarına verdiği röportajda suç içerikli söylemlerde bulunduğu, Arif Kocabıyık ile Hasan Köksoy'un sosyal medya hesaplarından suç içerikli söylemlerin bulunduğu videoyu paylaştıkları” ifadelerine yer verildi.

İDDİANAMENİN “PAPA” BÖLÜMÜ

Hazırlanan iddianamede “Şüpheli Halil Kürklü'nün röportajlarda Cumhurbaşkanı’nın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek ifadeler kullandığı, şüpheliler Arif Kocabıyık ve Hasan Köksoy'un da yaptıkları röportaj ile elde ettikleri Cumhurbaşkanına hakaret içeren söylemlerin yer aldığı videoları kendi YouTube hesaplarında Cumhurbaşkanı’na hakaret kastı ile paylaştıkları… Ayrıca şüpheli Halil Kürklü'nün röportaj sırasında Hıristiyanlık dininin Katolik mezhebinin ruhani lideri olması nedeniyle halkın bir kesiminin benimsediği dini değer kabul edilecek ‘Papa’ya hakaret ettiği, şüpheliler Arif Kocabıyık ve Hasan Köksoy'un da yaptıkları röportaj ile elde ettikleri suç içeren videoyu kendi YouTube kanallarında suç kastı ile paylaştıkları anlaşılmakla…” denildi.