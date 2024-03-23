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Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'nin Doğu Sepik eyaletine bağlı Ambunti kasabasının kuzeydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ajans Haberleri
  • 23.03.2024 23:59
  • Giriş: 23.03.2024 23:59
  • Güncelleme: 24.03.2024 00:00
Kaynak: AA
Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Ambunti kasabasının 23 kilometre kuzeydoğusunda 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Yerin yaklaşık 64 kilometre derinliğindeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

Ülkede Eylül 2022'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 21 kişi hayatını kaybetmişti. ​​​​​​​

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