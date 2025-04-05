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Papua Yeni Gine’de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapıldı

Papua Yeni Gine'nin Kimbe kentinin 174 km güneydoğunda 7.2 büyüklüğünd deprem meydana geldi. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, bölge için tsunami uyarısı yayımladı.

Güncel
  • 05.04.2025 00:32
  • Giriş: 05.04.2025 00:32
  • Güncelleme: 05.04.2025 00:35
Kaynak: ANKA
Papua Yeni Gine’de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapıldı
ANKA

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Papua Yeni Gine'de Batı Yeni Britanya Eyaleti, Talasea Bölgesi, Kimbe yakınlarında 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem’in 5 Nisan 2025 Cumartesi günü sabah erken saatlerde, yerel saatle 06:04'te,(TSİ 20:04:41'de)  33 km'lik orta derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremin ardından ABD Tsunami Uyarı Sistemi, bölge için tsunami uyarısı yayımladı.

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