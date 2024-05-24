Papua Yeni Gine’de heyelan: 100’den fazla kişi toprak altında

Papua Yeni Gine’nin Enga eyaletinde bugün meydana gelen heyelan nedeniyle 100'den fazla kişi toprak altında kaldı.

Avustralya’nın kuzeyindeki Papua Yeni Gine’de meydana gelen toprak kayması sonucu, onlarca kişinin toprak altında kaldığı açıklandı.

Papua Yeni Gine’nin Enga eyaletinde bugün meydana gelen olayda, kırsal alanda bulunan Kaokalam adlı köydeki evlerin heyelan sonucu toprak altında kaldığı açıklandı.

Yerel basına konuşan görgü tanıkları, ‘eşi benzeri görülmemiş bir afet’ olarak tanımladıkları olayda 100’den fazla kişinin toprak altında kaldığını belirtti.

Arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalara başladığı kaydedildi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong olayla ilgili yaptığı açıklamada “Kaokalam köyünde meydana gelen heyelanın ardından PNG halkına en içten taziyelerimizi gönderiyoruz. Can kaybı ve yıkım kahredici. Dostlar ve ortaklar olarak Avustralya, yardım ve kurtarma çabalarına yardımcı olmaya hazırdır” dedi.