Papua Yeni Gine’de heyelan: "300’den fazla kişi toprak altında"

Papua Yeni Gine’nin Enga eyaletinde dün yaşanan heyelan nedeniyle en az 300 kişi toprak altında kaldı. Enga eyaleti il yöneticisi Sandis Tsaka, toprak kaymasından 3 bin 900 kişinin etkilendiğini söyledi.

Papua Yeni Gine basını, ülkede meydana gelen toprak kaymasında yüzlerce kişi ve ev toprak altında kaldı.

Papua Yni Gine Post Courier tarafından adı açıklanmayan bir parlamento üyesine dayandırılarak yayınlanan haberlerde, bin 100 evin toprak altında kaldığı kaydedilirken Mulitaka bölgesindeki en az 6 köyün toprak kaymasından etkilendiği aktarıldı.

Cansız bedenlerin toprak altından çıkarıldığını kaydeden yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor. Toprak kayması nedeniyle otoyollar trafiğe kapanırken bölgeye yalnızca helikopterle ulaşım sağlanıyor.

Haberde, 300’den fazla kişinin ve bin 100 evin toprak altında kaldığı bilgisine de yer verildi.

3 BİN 900 KİŞİ ETKİLENDİ

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape konuya ilişkin açıklamasında arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra savunma görevlilerinin de bölgedeki çalışmaları sürdürdüğünü dile getirdi.

Enga eyaleti il yöneticisi Sandis Tsaka toprak kaymasından 3 bin 900 kişinin etkilendiğini söyledi.

Uluslararası Göç Örgütü Papua Yeni Gine Temsilcisi Serhan Aktoprak ise, çocukların ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığını ifade ederek, “Herkes kayıplarını arıyor. Bir çok insan hala şok içerisinde. Geçen her dakika umutlarımızı azaltıyor, hayal kırıklığımızı ise arttırıyor” dedi.