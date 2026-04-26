Para atletlerden Rabat’ta 4 bronz madalya

Para Atletizm Milli Takımı, Fas’ın başkenti Rabat’ta gerçekleştirilen Grand Prix serisinin üçüncü ayağında 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre 57 ülkeden 439 sporcunun katıldığı organizasyonda milli sporcular, farklı branşlarda elde ettikleri derecelerle kürsüye çıktı.

TÜRKİYE REKORU KIRILDI

Serap Demirkapu, F12 cirit atmada 37.95 metrelik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak üçüncü olurken, F12 gülle atmada da 10.29 metreyle bir başka bronz madalya kazandı.

Hatice Güçlü, T13 1500 metrede 4:46.73’lük derecesiyle Türkiye rekoru kırarak üçüncü sırada yer aldı. Sevda Kılınç Çırakoğlu ise kılavuz atleti Mehmet Sait Güner ile birlikte yarıştığı T12 200 metrede 27.44’lük derecesiyle bronz madalya elde etti.

Öte yandan Melisa Emine Avşar, T12 uzun atlamada 4.70 metrelik derecesiyle Türkiye rekoru kırmasına rağmen organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

SPORCULARA TEBRİK

Bu sonuçlarla Türkiye, organizasyonu toplam 4 bronz madalya ile noktaladı.

Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım, milli sporcuların performansına ilişkin yaptığı değerlendirmede, elde edilen derecelerin uygulanan stratejilerin karşılığını verdiğini belirtti.

Yıldırım, özellikle kırılan Türkiye rekorlarının sporculara duyulan güveni pekiştirdiğini vurgulayarak teknik ekip ve sporcuları tebrik etti.