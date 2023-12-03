Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Para Badminton Türkiye Şampiyonası Aksaray'da sona erdi

Ajans Haberleri
  • 03.12.2023 23:34
  • Giriş: 03.12.2023 23:34
  • Güncelleme: 03.12.2023 23:34
Kaynak: AA
Para Badminton Türkiye Şampiyonası Aksaray'da sona erdi

Aksaray'da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Dağılgan Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 63 sporcu katıldı.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Organizasyonda sınıflarına göre şampiyonluğa ulaşan para badmintoncular şöyle:

- Tek erkekler

Ali Altıparmak (SH 6), Mustafa Tuğra Nur (SL 3), Şükrü Gül (SL 4), İlker Tuzcu (SU 5), Avni Kertmen (WH 1), Halit Yaşar Atay (WH 2)

- Tek kadınlar

Elif Dokuzluoğlu (SH 6), Tuğçe Çelik (SL 4), Zehra Bıyık (SU 5), Ebru Gökşen (WH 1), Emine Seçkin (WH 2)

- Çift erkekler

Hüseyin Eren Kara/Burak May (SU 5)

- Çift kadınlar

Kübra Çevik/Rabia Gedek (SH 6), Ebru Gökşen/Emine Seçkin (WH 1-WH 2)

- Karışık çiftler

Ali Altıparmak/Sudenaz Şanlı (SH 6), Fuat Soruklu/Tuğçe Çelik (SL3-SL4-SU 5), Avni Kertmen/Narin Uluç (WH 1-WH 2)

BirGün'e Abone Ol

 

 

 