Para çekmek için gittiği ATM'de elektrik kaçağı tespit etti

İstanbul'un Kartal ilçesindeki bir ATM'de işlem yapan bir yurttaş elektrik kaçağı tespit etti.

Olay, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan bir Halkbank ATM’sinde 29 Ocak tarihinde gece saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, para çekmek isteyen bir vatandaş ATM’de işlem yaptığı sırada elektrik çarpmasına maruz kaldı.

Bankanın çağrı merkezini arayarak bilgilendirdiğini belirten yurttaş, kontrol kalemiyle yaptığı incelemede ATM’de elektrik kaçağı olduğunu tespit etti.

"KAPATACAKLARINI SÖYLEDİLER"

O anları cep telefonuyla kayda alan yurttaş, "Tuş takımını kullanırken elektriğe maruz kaldım. Çarpıldığımdan dolayı tuşları kullandığım sağ elimin orta parmağını hissetmiyorum. Arabamda kontrol kalemi vardı. Elektriği görüyorsunuz, ışık yanıp sönüyor. Aynı bölgede bulunan başka bir ATM’de herhangi bir elektrik bulunmamaktadır. Tuş takımıyla ilgili sıkıntı var. Ben çarpıldım başkası çarpılmasın diye çağrı merkezini arayarak bildirdim. Kapatacaklarını söylediler" dedi.