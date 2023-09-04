Para, cep telefonu ve motosiklet gasbeden 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, T.A.’ya ait bir miktar para, cep telefonu ve motosikleti gasbeden 6 şüpheli polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 24 Ağustos'ta Bodrum’da yaşandı. İddiaya göre, T.A.'yı daha önceden tanıdığı bir kişi arayıp, Torba ile Gölköy arasındaki ormana çağrıldı. Bölgeye giden T.A., burada M.Y. ve F.K. tarafından silah zoruyla gasbedildi. Şüpheliler, darbettikleri T.A.’nın üzerindeki paraları, cep telefonunu ve motosikleti aldı, havaya ateş açarak bölgeden kaçtı. T.A., durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayın ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

80 KAMERA İNCELENDİ

Polis, bölgedeki 80 kamera kaydını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler olayı gerçekleştiren şüpheliler M.Y. ve F.K. ile azmettirici olduğu belirtilen M.A., Ö.S.İ., B. K. ve B.B.İ.'yi tespit etti. Ekipler olay sonrasında 2 şüphelinin Milas’a kaçtığını belirledi. Ekiplerce adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik hem Milas hem de Bodrum’da eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı, bir pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden 5'i şüpheli tutuklanırken, B.B.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.