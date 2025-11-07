Para cezası mı durduracak?

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Alagöz Maden Şirketi Giresun Harşit Vadisi’nde çevre katliamına imza atıyor. Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Doğankent İlçesine bağlı Çatalağaç Köyü’ndeki Alagöz’ün “kurşun, çinko ve bakır” madeni, atık depolama ve kırma eleme tesisini her geçen gün genişletiyor.

Alagöz Maden, 30 Ekim 2023 tarihinde “Madenin kapasite artışı ve yeni bir atık depolama alanı yapmak için” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yaptı. Başvuruda, maden için yeni atık havuzu yapılacağı, atık depolama alanının genişletileceği, sekiz galeri girişi, beş atık alanı, bir sızıntı suyu depolama havuzu ve şantiye alanı ilave edileceği ifade edildi. Ancak maden şirketi, ÇED başvurusu karara bağlanmadan iki kaçak kimyasal atık havuzu inşa etti. BirGün, maden şirketinin kaçak atık havuzları inşa ettiğini görüntülerle belgeledi. Maden çevresindeki dereler ve su kaynakları ise madenin kimyasal atıkları nedeniyle siyah renkte akmaya başladı.

ŞİKÂYETLERDEN SONRA...

Bir yurttaş, Alagöz Maden’in inşa ettiği ikinci kaçak kimyasal atık havuzunu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 3 Kasım 2025 tarihli yanıtında maden şirketine para cezası kesildiği ve 1 yıl süre tanındığını belirtti.

Madenin faaliyet gösterdiği Çatalağaç köyünde yaşayan Soner Aydın ise yaptığı açıklamada, “Dere yatağını ve canlı yaşamını tehdit eden kimyasal atık havuzu yapmanın cezası nedir? Maalesef yetkililere şikâyet edilmediği sürece ceza da kesilmiyor. Israrlı şikâyetlerin sonucunda gelip işlem yapıyorlar. Maden şirketi parasını ödeyip çevreyi talan ediyor, kirletiyor” dedi.

DEFALARCA CEZA KESİLDİ

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, su kaynaklarından 18 Nisan 2024’te aldırdığı numuneler sonucu derenin kirlendiği tespit etmiş ve 464 bin 585 bin TL ceza kesmişti. Önceki yıl da yine dereyi kirleten Alagöz Maden’e sadece 54 bin 783 TL para cezası kesti. Cezanın gerekçesinin “Derenin hafriyat, toprak ve inşaat malzemesiyle kirletilmesi” olduğu öğrenildi. Giresun Valisi Fatih Serdengeçti, 28 Ocak’ta çevreyi ve suları kirlettiği defalarca belgelenen madeni ziyaret etmişti.