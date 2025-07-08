“Para değil ceza ve adalet istiyoruz”

Haber Merkezi

Zırhlı polis otobüsüyle katledilen Cihan Can davasında, dosyanın savcıya gönderilmesine karar verildi.

Diyarbakır’da 28 Aralık 2019 tarihinde inşaat mühendisi Cihan Can’ı zırhlı araçla ezerek ölümüne neden olan eski polis memuru Hakan Avcı hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla açılan davanın 3’üncü duruşması Diyarbakır 11’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık Hakan Avcı, "Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim. Çok üzgünüm" sözlerini sarf etti. Sanık avukatı Av. Mert Arıoğlu ise müvekkilinin duruşmalardan vareste tutulmasını istedi.

AİLE FERTLERİ: DAVACIYIZ

Cihan Can’ın kardeşi Neytullah Can, "Sanığın pişmanlığı bizi tatmin etmiyor. Sanığın en ağır şekilde ve üst sınırdan cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Can’ın babası Sadık Can, "Davacıyım. Oğlumu suçsuz yere öldürdüler. Olayla ilgili iki rapor var. Para istemiyoruz, cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. Dosyanın savcıya gönderilmesine karar verilerek duruşma 10 Eylül’e ertelendi.