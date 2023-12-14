Para karşılığı kayıt iddiası: Pamukkale Üniversitesi rektörü hakkında soruşturma

Yabancı uyruklu öğrencileri para karşılığı kayıt yapmasıyla gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi’nde rektör Ahmet Kutlukhan’a soruşturma başlatıldığı iddia edildi. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) daha önce Kutlukhan için soruşturmaya gerek olmadığı kararını vermişti.

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Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yabancı öğrencilerin danışmanlık şirketleri üzerinden para karşılığıyla kayıt yapıldığı iddiasının ortaya atılmasının ardından Pamukkale Üniversitesi’nde rektör Ahmet Kutlukhan’a soruşturma başlatıldığı ileri sürüldü. Kontenjanın yüksek çıkması üzerine Iraklı bir öğrencinin kaydı silinmiş, öğrencinin kaydının silinmesine karşı açtığı davayla skandal ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, skandala adı karışan memurlar açığa alınırken Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), rektör Ahmet Kutlukhan hakkında “Soruşturmaya gerek yok” kararı verdi. Ancak tepkiler üzerine rektör hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Öte yandan üniversite içerisinde rektörün siyasi bağlantılarını kullandığına, olayın üzerinin kapatılmak istendiğine yönelik iddialar konuşuluyor. Soruşturmada gizlilik kararı bulunuyor. Üniversitede kayıt skandalı: Yabancı uyruklu öğrencilerin puanları değiştirilerek tıp fakültesine kaydedilmiş