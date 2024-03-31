"Para karşılığında AKP için oy kullandılar" iddiası: WhatsApp'tan paylaştılar
Urfa'nın Serekaniye ilçesinde bazı seçmenlerin para karşılığında AKP için oy verdiği ve kurdukları WhatsApp grubunda oy pusulalarının fotoğraflarını paylaştığı iddia edildi.
Oy verme işlemlerinin devam ettiği Urfa'nın Serekaniye ilçesinde, bazı seçmenlerin para karşılığı AKP'ye oy kullandığı iddia edildi.
MA'da yer alan habere göre, para karşılığı oy kullandığı iddia edilen seçmenler, kurulan WhatsApp grubunda AKP'ye oy verdikleri pusulaların fotoğraflarını paylaştı.
‘Atilla Ocağı’ adı verilen grupta 296 kişinin ekli olduğu görüldü.
Oy kullanırken fotoğraf çekmenin oyun geçersiz sayılması için yeterli bir belge olduğunu belirten DEM Partili avukatlar, konuya dair İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunacak.