"Para karşılığında AKP için oy kullandılar" iddiası: WhatsApp'tan paylaştılar

Urfa'nın Serekaniye ilçesinde bazı seçmenlerin para karşılığında AKP için oy verdiği ve kurdukları WhatsApp grubunda oy pusulalarının fotoğraflarını paylaştığı iddia edildi.

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