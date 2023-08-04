Para meselesi tartışmasında kuzenini vuran şüpheli tutuklandı

KONYA’da nargile salonunda birlikte oturduğu kuzeni Karip Kaya'yı para meselesi nedeniyle çıkan kavgada tabancayla göğsünden vurup yaralayan Umut Kaya, tutuklandı. Tedavisi süren Karip Kaya'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olay, çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Sokak'ta meydana geldi. Umut Kaya ve kuzeni Karip Kaya, nargile salonunda birlikte otururken aralarındaki para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Umut Kaya, tabancayla Karip Kaya'ya ateş açtı. Göğsünden ve koltuk altından yaralanan Karip Kaya kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karip Kaya, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Karip Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kuzenlerin 3 gün önce de aynı yerde, aynı nedenle kavga ettikleri öne sürüldü. Suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alınan Umut Kaya’nın, ’kasten yaralama' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından 10 kaydı olduğu belirtildi.

Umut Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.