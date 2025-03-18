Para öğüten başkanlık: 59 günde 22,8 milyar TL

2025 yılına 130,1 milyar TL bütçe ile başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ocak ve şubat aylarında gerçekleştirdiği toplam harcama hesaplandı. Başkanlığın ocak ve şubat aylarını kapsayan 59 günde yaptığı toplam harcama 23 milyar TL’ye dayandı. Diyanet’in iki ayda gerçekleştirdiği dev harcama ile çok sayıda bakanlığın harcamasını geride bıraktı.

Hemen her yıl on milyarlarca liralık harcamasıyla tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ölçüsüz harcama geleneği, 2025 yılında da bozulmadı.

PARA ÖĞÜTÜYOR

Kamu idarelerinin harcamalarını ortaya koyan mali verilere göre, Ocak 2025’te 13 milyar 430 milyon 10 bin TL’lik kaynak kullanan Diyanet İşleri Başkanlığı, Şubat 2025’te ise 9 milyar 450 milyon 731 bin TL’lik harcamaya imza attı. Başkanlığın ocak ve şubat aylarında yaptığı harcamaların toplamı kayıtlara, 22 milyar 880 milyon 741 bin TL olarak geçti.

BAKANLIKLAR NAL TOPLUYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ocak-Şubat 2025 döneminde imza attığı 22,8 milyar TL’lik harcama ile 41 kamu idaresinden 27’sinin harcamasını geriye itti. Ocak-Şubat 2025 döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan daha az para harcayan bazı kamu idareleri şöyle sıralandı:

• Dışişleri Bakanlığı: 5 milyar 278 milyon TL

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 5 milyar 178 milyon TL

• Ticaret Bakanlığı: 6 milyar 946 milyon TL

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 11 milyar 563 milyon TL

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 8 milyar 525 milyon TL

İLETİŞİM’DEN 1,1 MİLYAR LİRA

Kamuoyunda, “Propaganda başkanlığı” olarak nitelendirilen İletişim Başkanlığı da yüz milyonlarca liralık kaynak kullandı. İletişim Başkanlığı’nın ocak ve şubat aylarında yaptığı harcamanın toplamının 1 milyar 149 milyon 557 bin TL olduğu belirtildi.