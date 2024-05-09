Para pula döndü: 200 TL'nin satın alma gücü artık 2.74 lira!

Yüksek enflasyon ortamında fiyatlar sürekli artarken en büyük banknot olan 200 TL ile markete gidildiğinde ne et, ne peynir, ne de zeytinyağı alınabiliyor. 200 TL'nin satın alım gücü 2024'te 2.74 liraya karşılık geliyor.

2009 yılında hayatımıza giren 200 TL, geride kalan 15 yıldaki yüksek enflasyon ortamında satın alma gücünü büyük oranda kaybetti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Ocak 2009-Nisan 2024 tarihleri arasında tüketici enflasyonu yüzde 1.271 oldu.

Sözcü'den Tolga Uğur'un haberine göre, verilere göre 2009’daki 200 TL satın alma gücü bakımından artık 2.743 TL’ye karşılık geliyor.

Bugün 200 TL ile birikim yapılamadığı gibi karın doyurabilmek de artık mümkün değil. Tedavüle girdiği 1 Ocak 2009’da 130.5 dolara karşılık gelen 200 TL ile döviz bürolarına gidildiğinde artık yalnızca 6.1 dolar alınabiliyor. 200 TL’nin alım gücü aynı dönemde 93.1 Euro’dan 5.7 Euro’ya düştü

480 EKMEK AZALDI

2009’un ocak ayında 45 litrelik bir arabanın deposu 126 lira 45 kuruşa doluyor, 73 lira 55 kuruş ise yurttaşın cebinde kalıyordu. Ancak 15 yılda benzinin litresinin 2.81 TL’den 42.64 TL’ye ulaşması ile en büyük banknot artık 4.6 litre benzin almaya yetiyor. 2009’da en büyük banknot ile kilogram fiyatı 16 TL olan dana etinden 12.5 kilogram alınabiliyordu. Ancak et fiyatlarının 600 TL’ye dayanmasıyla artık yarım kilogram et bile alınamıyor. Kuzu etinin fiyatı ise 15 yılda 13.9 liradan 702 liraya ulaştı.

Zeytinyağının litre fiyatı ise aynı dönemde 11.1 liradan 394 TL’ye yükseldi. Beyaz peynirin kilogram fiyatı 2009’da 10.8 TL iken bugün 567 TL’ye çıktı. Adedi 24 kuruş olan yumurta bugün 5.49 TL’ye, litresi 1.8 TL olan sütün litre fiyatı da 40 liraya ulaştı. Domatesin kilogram fiyatı 1.6 TL’den 39 TL’ye, patatesin ise 75 kuruştan 35 TL’ye yükseldi. Zeytinin kilogram fiyatı da 8.9 TL iken 15 yılın sonunda 312 TL’ye, herkesin sofrasında olan 200 gram ekmeğin fiyatı da 40 kuruştan 10 TL’ya yükseldi. Çayın kilogram fiyatı da 11 TL’den 147 TL’ye ulaştı.