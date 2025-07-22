Para saçan AKP’li olunca kamu zararı saymıyorlar

AKP’li Ahmet Cin’in yönettiği Pendik Belediyesi’nin 2024 yılı harcamaları Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet edildi. İçişleri Bakanlığı ise tartışma yaratacak bir yanıt verdi. AKP’li Pendik Belediyesi’nin Denetim Komisyonu Raporu, Nisan ayı Belediye Meclis oturumunda görüşüldü. Denetim komisyonunun CHP’li meclis üyeleri Denetim Raporu’na şerh koydu. CHP’li meclis üyeleri, belediyenin 2024 yılında 1,2 milyar TL değerinde arsa satışıyla İstanbul’da en çok arsa satan belediyelerden biri olduğunu vurguladı.

36 BİN TERMOS

CHP’lilerin tespitlerine göre belediye, 5 bin adet hediye fincan setini 1 milyon 200 bin TL’ye aldı. Fincan setleri seçim dönemi Pendik’te yaşayan 65 yaş üstü yurttaşlara dağıtıldı. Ayrıca belediye bütçesinden 6 milyon 480 bin TL’ye 36 bin adet termos, ayrıca 50 bin adet kahve seti ile tepsi alındığı da belirlendi.

TÜGVA’YA ARAÇ

2024’te 241 bin TL’lik yurt binasının kirası belediye tarafından ödenen TÜGVA’ya bir yılda 23 kez araç tahsis edildiği belirlendi. CHP’lilerin şerhinde, “Kiralarını ödediğimiz yetmiyormuş gibi bir de 10 ay içinde 23 kere araç tahsis edilmiş. Ortalama her bir seferin 5 bin TL’ye ye mal olduğu düşünülürse 115 bin TL’nin sadece bir vakfa kullanılması doğru değildir. Herkesin vergilerini bazı yandaş dernek ve vakfa kullanmak haksızlıktır. Bu tarz eşit olmayan hizmet anlayışından vazgeçilmelidir” ifadeleri yer aldı.

Bir yurttaş tüm bu harcamaları CİMER’e şikâyet etti. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yanıtta ise “Pendik Belediye Başkanlığı tarafından yapılan harcamaların 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirildiği, 2024 yılı Sayıştay ve Mülkiye Müfettişi Denetimlerinde gerekli incelemelerin yapıldığı ve herhangi bir kamu zararı tespit edilmediği bilgisi alınmıştır” denildi.