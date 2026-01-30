Para sayma görüntüleriyle gündeme gelen Diyanet yetkilisinden emeklilik hamlesi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda para sayma görüntüleriyle gündeme gelen Mekke sorumlusu Ahmet Daştanbek’in emeklilik başvurusu yaptığı öğrenildi.

Olay, 26 Temmuz 2025'te sosyal medyada yayılan video kamuoyunda tartışmalar yaratırken, Daştanbek’in saydığı dolarların rüşvet olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Sözcü’nün haberine göre, yaşananların ardından hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatılan Daştanbek'in bu süreçler devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı'na emeklilik talebinde bulunduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak başlatılan soruşturmaların henüz bir sonuca ulaşmadığı bildirildi. Ayrıca, meseleye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verilen soru önergelerinin de halen yanıtsız olduğu kaydedildi.