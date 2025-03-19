Para stada aktı

Taahhütlerin yerine getirilmemesi nedeniyle kaynakların adeta havaya saçılmasına yol açan kamu ihalelerine bir yenisi daha eklendi. Yozgat’ta 2020 yılında yıkılan şehir stadının yerine yapılacak yeni stadyumun inşaatı yılan hikayesine döndü. Yeni stadyum için 29 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen ilk ihale kapsamında 43 milyon 751 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

2022 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sözleşme imzalayan yüklenici firma, stadyumun 500 gün içinde bitirilmesine yönelik taahhüdünü yerine getiremedi. Çalışmalar durma noktasına gelince Bakanlık, 23 Kasım 2023 tarihinde yüklenici ile olan sözleşmeyi feshetti.

STADLARA MİLYONLAR

Şehrin ortasında koca bir hafriyat sahası olarak kalan stadyumun tamamlanması için 14 Ocak 2025 tarihinde yeni bir ihale daha açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yozgat Gençlik İl Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ihale, 12 Şubat 2025 tarihinde sonuçlandı. Bakanlık, Şen Mermer Gıda Turizm Ticaret isimli şirket ile stadyumun yapımı için 261 milyon 300 bin TL’lik anlaşma yaptı. Şirketin, çalışmalara 21 Şubat’ta başladığı bildirildi. Maliyeti altı kat üzerine çıkan stadyumun tamamlanma tarihi ise 28 Kasım 2025 olarak öngörüldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, “Stadyumlar” başlığı altında paylaştığı veriler ise bakanlığın bütçe kullanım tercihlerinin en çarpıcı örneğini oluşturuyor. Ocak 2011-Haziran 2023 yatırım programında bakanlığa ait 46 adet stadyum projesi bulunduğu ifade edilirken projelerin toplam maliyeti ise kayıtlara, 5 milyar 330 milyon 631 bin TL olarak geçiyor.