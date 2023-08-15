Para tekvandoculardan 5 madalya birden

Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda para taekwondocular, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Hollanda’da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda ay-yıldızlı sporcular madalya sevinci yaşadı. 57 kilogramda mücadele eden Gamze Gürdal ile 63 kilogramda Mahmut Bozteke altın madalyaya ulaşırken, 70 kilogramda Fatih Çelik ile 65 kilogramda Lütfiye Özdağ gümüş madalyanın sahibi oldu. 65 kilogramda Seçil Er ise bronz madalya kazandı.

Milli sporcular, şampiyonada bugüne kadar 6 altın, 9 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplam 21 madalya elde etti.