Para tenisçi Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta çeyrek finale çıktı.

Ahmet, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki quad tekerlekli sandalye ilk tur maçında, ev sahibi ülkeden Finn Broadbent ile karşılaştı.

Dünya 4 numarası Ahmet, korttan 6-1'lik setlerle 2-0 galip ayrılarak sonraki turda bir diğer Avustralyalı Jin Woodman'ın rakibi oldu.

Genç kadınlar kategorisinde mücadele eden Deniz Dilek ise 4 numaralı seribaşı Japon Wakana Sonobe'ye 2-0 (6-2, 6-2) yenilerek 2. turda elendi.