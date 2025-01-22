Para tenisçi Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi
Kaynak: AA
ANKARA (AA) - Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı.
Ahmet, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki quad tekerlekli sandalye çeyrek final maçında, ev sahibi ülkeden Jin Woodman ile karşılaştı.
Dünya 4 numarası Ahmet, korttan 2-0 (6-2, 6-4) galip ayrılarak sonraki turda Hollanda'dan 1 numaralı seribaşı Sam Schroder'in rakibi oldu.