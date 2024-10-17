Para toplamanın ‘yol’unu buldular

İsraf harcamalarında hız kesmeyen iktidar bütçedeki açığı halkın cebinden karşılamak için her yolu kullanıyor. Bir yandan yurttaşın attığı her adım vergilendirilmeye çalışılırken diğer yandan cezalara yükleniyorlar.

Trafik cezalarından sağlanan gelir rekor seviyede arttı. Bütçede yılsonuna kadar 20 milyar 527 milyon TL olması öngörülen trafik cezası geliri dokuz ayda 29 milyar 752 milyon TL'ye ulaştı. Günde ortalama 110 milyon 195 bin liralık gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde bu kalemden sağlanan gelir 10 milyar 774 milyon TL’ydi. Yurttaştan tahsil edilen ceza 2023 Ocak-Eylül dönemine göre yüzde 176 oranında arttı.

Emniyet tarafından Eylül ayı itibarıyla 22 milyon 548 bin 670, jandarma bölgesinde ise 1 milyon 484 bin 796 adet ceza işlemi yapıldı.

KÖPRÜ VE YOL GELİRİ 4 KAT ARTTI

Merkezi yönetim bütçe verileri fahiş yol, köprü ve tünel geçiş ücretleri nedeniyle elde edilen büyük geliri de ortaya çıkardı. Yol, köprü ve tünellerden elde edilen gelir 1 milyar lirayı aştı. Dokuz ayda yurttaşın yol ve köprü geçişleri için ödediği paradan sağlanan toplam gelir 1 milyar 31 milyon liraya çıktı.

Geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 282 milyon 360 bin TL, 2023 yılının tamamında ise 563 milyon 335 bin lira gelir kaydedilmişti.

Böylece yol, köprü ve tünellerden elde edilen gelir geçen yılın Ocak-Eylül dönemine göre yaklaşık dört kat, 2023 yılsonuna göre yüzde 83 arttı.