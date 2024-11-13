Paraguay’da Messi forması giymek yasaklandı

Spor Servisi

Arjantin, Dünya Kupası 2026 Güney Amerika Elemeleri Grubu maçında deplasmanda 15 Kasım Cuma günü Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Paraguay Futbol Federasyonu, konuk ekibin süperstarı Lionel Messi ile ilgili ilginç bir karara imza attı.

Paraguay Futbol Direktörü Villasboa yaptığı açıklamada Lionel Messi yazan forma giyen hiçbir taraftarın alınmayacağını açıkladı. Bu önlem daha önce Brezilya ile oynanan son iç saha maçında Vinicius Jr’a karşı uygulanmış ve Real Madrid yıldızının formasını giyen taraftarların stada girişine izin verilmemişti.