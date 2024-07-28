Paraguaylı forvet Samudio Süper Lig’e döndü

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Paraguaylı forvet Braian Jose Samudio Segovia'yı iki yıllığına renklerine bağladı.

Paraguaylı forvet Braian Jose Samudio Segovia, Antalyaspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Samudio, yeni ailesiyle mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'ye dönmeyi çok istediğini ifade eden Samudio, "Şimdi futbolumu tekrar gösterebilmek için büyük bir fırsatım var" dedi.

Teknik Direktör Alex de Souza'nın olağanüstü bir oyuncu, harika bir insan ve teknik direktör olduğunu vurgulayan Samudio, kendisinden çok şey öğreneceğine inandığını kaydetti.

Açıklamada Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki imza töreninde kulüp yönetim kurulu üyeleri Cesur Burak Akar ve Recep Bayraktar'ın da yer aldığı açıklandı.

👍🏻 S A M U G ⚽ ⚽️ ⚽️ L pic.twitter.com/LcLMHJuBLq — Antalyaspor (@Antalyaspor) July 28, 2024

GOL KRALI OLMUŞTU

Daha önce Süper Lig ekiplerinden Rizepspor'da forma giyen Paraguaylı forvet, 1. Lig'de ise gol krallığı yaşamıştı.

Samudio, Türkiye kariyerinde toplam 139 maça çıkmış, 39 gol 18 asist üretme başarısı göstermişti.