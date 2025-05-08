Paralar tepsi ve fincanlara gitmiş

AKP’li Ahmet Cin’in yönettiği Pendik Belediyesi'nin 2024 yılı harcamalarının yeni detayları ortaya çıktı. AKP’li Pendik Belediyesi’nin Denetim Komisyonu Raporu, Nisan ayı Belediye Meclis oturumunda görüşüldü. Denetim komisyonunun CHP’li meclis üyeleri Denetim Raporu’na şerh koydu.

CHP’li meclis üyeleri, belediyenin 2024 yılında 1,2 milyar TL değerinde arsa satışıyla İstanbul'da en çok arsa satan belediyelerden biri olduğunu vurguladı.

TEKERLEKLİ TRAMVAY

Pendik Belediyesi’nin 6 milyon 480 bin TL’ye 36 bin adet termos aldığını da belirlenirken nostaljik tramvay görünümlü aracın kullanılamadığı anlaşıldı.

Şerhte, “Nostaljik tramvay görünümlü lastik tekerlekli araç alımı ihalesinde 10 milyon 650 bin TL + KDV bedelle alınan aracın Pendik Çarşı içerisinde bir güzergah belirleyip Pendik'te bir nostaljik hava oluşturması bekleniyordu. Anma velakin bu projeyi düşünen belediye yetkilileri aracın geçiş noktalarını hesaba katmadığı için çarşı içerisinde kullanılmasının mümkün olmadığını tahmin edememişlerdir. Araç köşeleri dönemiyor güzergahını gerçekleştiremiyor çarşı içerisinde trafiğe neden olarak hem esnafı hem halkı mağduriyete uğratıyor” denildi.

CHP’lilerin tespitlerine göre belediye, 5 bin adet hediye fincan setini 1 milyon 200 bin TL’ye aldı. Fincan setleri seçim dönemi Pendik'te yaşayan 65 yaş üstü yurttaşlara dağıtıldı. Ayrıca belediye bütçesinden 50 bin adet kahve seti ile tepsi alındığı da belirlendi.

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TÜGVA’YA ARAÇ

2024’te 241 bin TL’lik kirası belediye tarafından ödenen TÜGVA’ya bir yılda 23 defa da araç tahsis edildiği belirlendi. CHP’lilerin şerhinde, “Kiralarını ödediğimiz yetmiyormuş gibi bir de 10 ay içinde 23 kere araç tahsis edilmiş. Ortalama her bir seferin 5 bin TL’ye ye mal olduğu düşünülürse 115 bin TL’nin sadece bir vakfa kullanılması doğru değildir. Herkesin vergilerini bazı yandaş dernek ve vakfa kullanmak haksızlıktır. Bu tarz eşit olmayan hizmet anlayışından vazgeçilmelidir” ifadeleri yer aldı.