Paralar tepsiye ve organizasyona gitti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşları “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklanırken AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nin Denetim Komisyonu Raporu’na raporuna yansıyan yeni harcamalar ortaya çıktı.

BirGün’ün ulaştığı raporda yer alan bilgilere göre, önceki yıllarda kalıp sabuna adını yazdırmasıyla tartışmalara konu olan AKP’li Hakan Bahadır’ın yönettiği Bahçelievler Belediyesi, 28 Mart 2024’te doğrudan temin yoluyla 605 bin TL’lik baskılı tepsi ve 595 bin TL’lik tükenmez kalem alımı yaptı. 11 Kasım 2024’te ise 540 bin TL’ye kraft (kağıt) çanta alındı.

KEK İHALESİ GÜNDEM OLDU

Nüfusu yaklaşık 560 bin olan Bahçelievler Belediyesi, 28 Aralık 2023 tarihinde de 750 bin adet kek, 500 bin adet kaşarlı sandviç ve 250 bin adet kavurmalı sandviç alımıyla gündem olmuştu.

Kek ve sandviçin alım sürecinde de bir firma 26 milyon 922 bin TL teklif verdi. Ancak alım 39 milyon 125 bin TL teklif veren firmadan yapıldı.

Düşük teklif veren firmanın ihaleden elendiği bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamada da olay doğrulandı.

Bahçelievler Belediyesi Hukuk İşleri Müdür Vekili Avukat Arife Aslı Koç yaptığı açıklamada, “İhaleye katılan ve 27 milyon TL teklif verdiği iddia edilen firmanın iş deneyim belgesinin geçersiz olduğu tespit edilmiş olup, bu nedenle ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak bu firmanın uhdesinde kalmamıştır.

İdaremize veya Kamu İhale Kurumu’na herhangi bir itirazda bulunmamış olması da bu sürecin hukuka uygun yürütüldüğünü teyit etmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

YÜZ BİNLERCE LİRA AKTI

Belediye bazı önemli günlerde düzenlediği organizasyonlar için de para saçtı. Raporda yer alan organizasyon harcamaları şöyle:

• 14 Şubat Sevgililer Günü: 500 bin TL

• 14 Mart Tıp Bayram: 590 bin TL

• 8 Mart Kadınlar Matinesi: 600 bin TL

• Dünya Su Günü Etkinliği: 500 bin TL

• Stratejik Plan Çalıştayı: 512 bin TL

• Engelsiz Yaşam Merkezi Etkinliği: 600 bin TL

• Gaziler Günü Organizasyonu: 545 bin TL

• 24 Kasım Organizasyonu: 500 bin TL