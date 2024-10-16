Paralel baroya AKP’den kıyak

AKP’li Tevfik Göksu’nun yönettiği Esenler Belediyesi, paralel baro olarak adlandırılan, AKP’li ve MHP’li avukatların üyesi olduğu İstanbul 2 Nolu Barosu ile bir protokol imzaladı.

Esenler Belediye Meclisi’nin Eylül ayı oturumunda, “Adli Yardım İşbirliği Protokolü” başlıklı teklif görüşüldü. Teklifte, “Esenler’de yaşayan ve maddi zorluk içinde olan vatandaşlarımızın, Anayasa’da düzenlenen hak arama özgürlüklerini kullanabilmeleri için ve yargılama giderleri, avukatlık hizmetleri, keşif – bilirkişi ücretleri gibi masrafların İstanbul 2 Nolu Barosu tarafından karşılanmasına yönelik Belediyemiz ile İstanbul 2 Nolu Barosu arasında İşbirliği Protokolü yapılması ve Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya’ya ayrı ayrı imza yetkisi verilmesi” istendi.

PROTOKOL İMZALADILAR

Komisyon görüşü ile İstanbul Barosu’nun da eklendiği teklif oybirliğiyle kabul edildi. Ardından 27 Eylül 2024’te sadece İstanbul 2 Nolu Barosu ile protokol imzalandığı açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Esenler Belediyesi, İstanbul 2 Nolu Baro ile maddi imkânsızlıklar nedeniyle herhangi bir konuda hukuki mücadelesini başlatamayan Esenlerliler için büyük destek sağlayacak Adli Yargı Protokolü’nü imzaladı” denildi. 2 Nolu Baro’dan yapılan açıklamada “Baro Başkanımız Yasin Şamlı ile adli yardım hizmetinin karşılığının meslektaşlarımıza daha hızlı ödenmesi için Baromuzla Esenler Belediyesi arasında protokol imzaladılar. Meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Esenler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu Beye teşekkür ediyoruz” ifadeleri yer aldı.