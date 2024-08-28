Paralimpik Oyunları Concorde Meydanı’nda

Engelli sporcuların olimpiyatı paralimpik oyunlarının 17’ncisinin açılış töreni, 2024 Yaz Olimpiyatları gibi ilk kez stadyum dışında Paris’teki Concorde Meydanı’nda düzenlenecek. Fransa’nın başkentinde bugün başlayacak ve 8 Eylül’e kadar devam edecek oyunların açılış törenini, 65 bin seyirci takip edecek.

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları gibi ilk kez stadyum dışında yapılacak paralimpik oyunların açılışı, Şanzelize Caddesi’nin başındaki tarihi Concorde Meydanı’nda yapılacak. Tören, TSİ 21.00’de başlayacak ve oyunlar resmen başlayacak. Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda ilk müsabakalar, 29 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu Paris 2024’te madalya arayacak. Organizasyonda 22 branşta yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak. Paris 2024’te Türkiye’yi 15 branşta 48’i kadın, 46’sı erkek, 94 milli sporcu temsil edecek.