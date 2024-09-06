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Paralimpik Oyunları'nda Umut Ünlü'den altın madalya

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.

Spor
  • 06.09.2024 20:48
  • Giriş: 06.09.2024 20:48
  • Güncelleme: 06.09.2024 20:53
Kaynak: AA
Paralimpik Oyunları'nda Umut Ünlü'den altın madalya
Fotoğraf: AA

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.

Milli sporcu 44.83'lük derecesiyle altın madalya alırken Türk spor tarihe geçti.

Umut Ünlü'nün bu başarısı, Türk yüzme tarihinin olimpiyat ve paralimpik oyunlardaki ilk altın madalyası oldu.

Gümüş madalyayı Ukrayna'dan Denys Ostapchenko, bronz madalyayı ise Almanya'dan Alexander Tim Josia Topf aldı.

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