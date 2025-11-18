Paralimpik şampiyon Paige Greco’dan acı haber: 28 yaşında hayatını kaybetti

Avustralyalı paralimpik bisikletçi Paige Greco, henüz 28 yaşında hayatını kaybetti. Paralympics Australia ve AusCycling tarafından yapılan ortak açıklamada, genç sporcunun evinde yaşadığı ani bir sağlık sorununun ardından yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Doğuştan serebral palsi ile mücadele eden ve C3 klasmanında yarışan Greco, kısa kariyerine sığdırdığı inanılmaz başarılarla hem Avustralya’nın hem de dünya paralimpik sporlarının en parlak isimlerinden biri hâline gelmişti. Dünya Pist Şampiyonası’nda toplam 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, Dünya Yol Şampiyonası’nda ise 1 altın ve 3 bronz madalya kazanarak ülkesine büyük gurur yaşattı.

Greco’nun kariyerinin zirvesi ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları oldu. C1–3 kadınlar takip yarışında altın madalya kazanarak hem Avustralya tarihine geçti hem de paralimpik sporlarda unutulmaz bir performansa imza attı.

AusCycling CEO’su Marne Fechner, gelen haberin tüm camiayı derin bir yasa boğduğunu belirterek şunları söyledi: “Paige, sporumuzun en üst seviyelerinde olağanüstü başarılara imza atan eşsiz bir atletti. Ama onu özel kılan sadece kazandığı madalyalar değildi; pozitif enerjisi, cesareti ve insanlara verdiği ilhamla çevresindeki herkesin hayatına dokundu.”

Avustralya spor topluluğu, genç yaşta hayatını kaybeden Greco’nun ardından büyük bir üzüntü içerisinde. Paige Greco, hem sportif başarıları hem de karakteriyle geride silinmez bir miras bıraktı.