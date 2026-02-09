"Paramount Otel'e çökme" soruşturmasında tutuklanan Cihan Ekşioğlu tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca The Plaza Bodrum'a (Paramount Otel) yönelik 'çökme' iddiasıyla başlatılan soruşturmalarda tutuklanan iş insanı Cihan Ekşioğlu'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Halktv'nin haberine göre; soruşturmada tutuklanan Cihan Ekşioğlu tahliye edildi.

Paramount Otel'e yönelik çökme iddiasıyla başlatılan soruşturmada Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında, "örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma sırasında yurt dışında bulunan Sezgin Baran Korkmaz hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel gözaltına alınmıştı.

Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

KASIM 2025'TE HAKKINDA KARAR VERİLMİŞTİ

Cihan Ekşioğlu hakkında ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçundan geçtiğimiz Kasım 2025'te tahliye kararı verilmişti.

Ekşioğlu, ‘tefecilik’ suçlamasından da tutuklu olduğu için cezaevinde kalmaya devam ediyordu.