Paramount otel gözaltıları: Sedat Peker'in ifşalarından bugüne neler yaşandı?

Türkiye son aylarda sık sık olduğu gibi güne yeni bir karapara operasyonuyla uyandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda iş insanı Cihan Ekşioğlu ile yurtdışında olduğu bilinen Sezgin Baran Korkmaz hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "tefecilik" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe gözaltına alınırken Sezgin Baran Korkmaz ile Alpan Keskin ise yurtdışında olduğu için gözaltına alınamadı. Operasyon Paramount Oteli’ne çökme iddiaları nedeniyle gerçekleştirildi. Otele kayyum atandı. 2019’da gerçekleşen satışın üstünden geçen 6 yıldan sonra bu operasyon neden gerçekleşti? Bunun için Paramount otelin geçmişini derledik.

PEKER’İN İFŞALARI

Paramount Otel ismi Türkiye’nin gündemine suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşaları sonrası girmişti. Peker, otele çöküldüğünü iddia etmişti. Peker, "Bodrum’da Paramount Hotel var. Sahibi kim? Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de aranıyor, Amerika’da da. Türkiye ayrı arıyor, Amerika ayrı arıyor” demişti.

Sezgin Baran Korkmaz, oteli, sahibi olduğu Unico Sigorta üzerine almıştı. 2021 yılında ise oteli operasyonda gözaltına alınan isimlerden Şaban Kayıkçı’ya kiralamıştı. Kayıkçı otelin adını Duja Premium olarak değiştirmişti. Peker’in ifşalarının ardından bu kira sözleşmesi sona erdirilmişti.

SBK yurtdışına kaçmadan hakkında açılan soruşturmalar sonuçsuz kaldı. Malvarlığındaki tedbirler, dönemin İstanbul Başsavcıvekili Hasan Yılmaz’ın talebi ve olmayan MASAK raporuyla kaldırıldı. Kara parayla edinilmiş mallar, devletin gözleri önünde yurt dışına satıldı. İçişleri Bakanlığı’na çağrılan ve Süleyman Soylu ile görüşen SBK, ertesi gün yurt dışına çıkıp kayıplara karıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cihan Ekşioğlu’nun otele çökülmesi sürecinde kritik rol oynadığı iddia edilmişti. Otelin kurucusu ve ilk sahibi olan Atilla Uras’ın kızı Victoria Yasemin Uras bu konuda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Uras, otelde kiracı olarak bulunan ve İspanya ile FBI tarafından daha sonra kendisine Türk vatandaşlığı verilen Bahtiyar İkramoğlu ismini alan Özbek asıllı Botır Rakhimov’un “Otel iş yapmıyor, para kazanamıyorum” gibi gerekçelerle babası Atilla Uras’ı sıkıştırmaya başladığını belirterek, “Bu kişi otelimizin üstüne çöktü” dedi.

Uras, “Botır’ın yanında Cihan Ekşioğlu diye bir kişi türedi. Cihan Ekşioğlu, babamın vefat ettiği gün otelimize devletin tankıyla girdi. Ekşioğlu, o ara devletin kışlalarına tadilat yapıyordu. Oteli fethetti. Ben dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim, bir devletin tankını alıyorsunuz ve o tankla yollardan gelip otele giriyorsunuz” diye konuştu.

Uras otelin satışından para almadıklarını ifade ederken otelin Sezgin Baran Korkmaz'a geçtiğini ise Twitter'dan öğrendiğini ifade etmişti.

Otel Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’de yakalanmasının ardından 2023 yılında Şaban Kayıkçı’ya geçmişti. Daha sonra ise mühürlenmişti.

SOYLU DETAYI

Soruşturmanın konusu bir yana ismi geçen kişilerin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yakınlığı ise dikkat çekici. Sezgin Baran Korkmaz yurtdışına çıkmadan önce Soylu ile görüşmüştü. Soylu’nun ayrıca Korkmaz’a ait SBK Holding’in uçağına binerken de görüntüsü ortaya çıkmıştı. Soylu, bakanlığı döneminde Korkmaz’la ilgili Meclis’te yaptığı bir açıklamada “Yukarıdan aşağıya bir karar alıp bunu uyguladık” demişti.

Cihan Ekşioğlu da Soylu ile yakın ilişkili isimlerden. Yine Sedat Peker ifşalarında Süleyman Soylu'nun EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'na koruma ekibi verdiğini ve ‘FETÖ borsası’nı kuranlardan birinin Cihan Ekşioğlu olduğunu iddia etmişti.

OTELDE KİMLER KALDI

Tekrar Paramount Otel’e dönelim. Otelde kaldığı bilinen ve kaldığı iddia edilen isimler ise oldukça dikkat çekici. Peker “Yalıkavak Marina’ya çökme hikayesinde yer alan Muğla Emniyet Müdürü, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Koruma Dairesi Başkanı Ekrem Güler, HaberTürk sunucusu Veyis Ateş, Gökçek’in ekran yüzü Tahir Sarıkaya, yandaş yazar Cem Küçük ve Rasim Ozan Kütahyalı bu otelde bir güzel ağırlandı” demişti.

Sadece bu isimler de değil. Eski başbakan Binali Yıldırım, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve CHP milletvekili Cemal Enginyurt da otelde kaldığı iddia edilenler arasında.

Süleyman Soylu'nun eski koruma müdürü Ekrem Gür'ün de otelde kaldığı iddia edilmişti.