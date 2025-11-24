Paramount Otel soruşturması: Kara para aklamadan tutuklanan Cihan Ekşioğlu tahliye edildi!

Paramount Otel'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Cihan Ekşioğlu'nun tahliye edildiği belirtildi.

Halk TV'de yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Paramount Oteli'ne çökülmesi" iddiasıla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Cihan Ekşioğlu, mahkeme kararıyla tahliye edildi.

Ekşioğlu hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "tefecilik" suçlamaları yöneltilmişti.

"PARAMOUNT HOTEL" SORUŞTURMASI

Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ'nin müşteki olduğu soruşturmada şüphelilerin bu şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri iddiası tespit edilmişti.

Şüphelilerin, müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlenmişti.

SEDAT PEKER GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Paramount Otel ismi Türkiye’nin gündemine suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşaları sonrası girmişti. Peker, otele çöküldüğünü iddia etmişti. Peker, "Bodrum’da Paramount Hotel var. Sahibi kim? Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de aranıyor, Amerika’da da. Türkiye ayrı arıyor, Amerika ayrı arıyor” demişti.

Sezgin Baran Korkmaz, oteli, sahibi olduğu Unico Sigorta üzerine almıştı. 2021 yılında ise oteli operasyonda gözaltına alınan isimlerden Şaban Kayıkçı’ya kiralamıştı. Kayıkçı otelin adını Duja Premium olarak değiştirmişti. Peker’in ifşalarının ardından bu kira sözleşmesi sona erdirilmişti.

SBK yurtdışına kaçmadan hakkında açılan soruşturmalar sonuçsuz kaldı. Malvarlığındaki tedbirler, dönemin İstanbul Başsavcıvekili Hasan Yılmaz’ın talebi ve olmayan MASAK raporuyla kaldırıldı. Kara parayla edinilmiş mallar, devletin gözleri önünde yurt dışına satıldı. İçişleri Bakanlığı’na çağrılan ve Süleyman Soylu ile görüşen SBK, ertesi gün yurt dışına çıkıp kayıplara karıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cihan Ekşioğlu’nun otele çökülmesi sürecinde kritik rol oynadığı iddia edilmişti. Otelin kurucusu ve ilk sahibi olan Atilla Uras’ın kızı Victoria Yasemin Uras bu konuda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Uras, otelde kiracı olarak bulunan ve İspanya ile FBI tarafından daha sonra kendisine Türk vatandaşlığı verilen Bahtiyar İkramoğlu ismini alan Özbek asıllı Botır Rakhimov’un “Otel iş yapmıyor, para kazanamıyorum” gibi gerekçelerle babası Atilla Uras’ı sıkıştırmaya başladığını belirterek, “Bu kişi otelimizin üstüne çöktü” dedi.

Uras, “Botır’ın yanında Cihan Ekşioğlu diye bir kişi türedi. Cihan Ekşioğlu, babamın vefat ettiği gün otelimize devletin tankıyla girdi. Ekşioğlu, o ara devletin kışlalarına tadilat yapıyordu. Oteli fethetti. Ben dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim, bir devletin tankını alıyorsunuz ve o tankla yollardan gelip otele giriyorsunuz” diye konuştu.

Uras otelin satışından para almadıklarını ifade ederken otelin Sezgin Baran Korkmaz'a geçtiğini ise Twitter'dan öğrendiğini ifade etmişti. Otel Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’de yakalanmasının ardından 2023 yılında Şaban Kayıkçı’ya geçmişti. Daha sonra ise mühürlenmişti.