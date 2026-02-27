Paramount'un Warner Bros. hamlesi Netflix’e geri adım attırdı

Warner Bros. Discovery, Paramount Skydance'in hisse başına 31 dolarlık revize satın alma teklifini Netflix ile planlanan birleşme süreci kapsamında değerlendirmeye alırken, Netflix'e anlaşma koşullarını değiştirmesi için dört iş günü süre tanındığını açıkladı.

Warner Bros. Discovery, Paramount Skydance'in şirketi satın almak amacıyla sunduğu ve hisse başına 31 dolar olarak revize edilen teklifin, Netflix ile planlanan birleşme süreci kapsamında "şirket için üstün bir teklif" niteliği taşıdığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Warner Bros. Yönetim Kurulu'nun bağımsız finansal ve hukuki danışmanlarla yapılan değerlendirmelerin ardından, Paramount'un teklifinin "şirket için üstün teklif" olduğu yönündeki görüşünü Netflix'e ilettiği bildirildi.

Açıklamada, Netflix'e Warner Bros. ile imzalanan birleşme sözleşmesinde değişiklik önermesi için 4 iş günü süre tanındığı ifade edildi. Bu sürenin sonunda Yönetim Kurulu'nun Paramount'un teklifini halen üstün olarak değerlendirmesi durumunda, Warner Bros. Discovery'nin Netflix ile yapılan birleşme anlaşmasını feshedebileceği kaydedildi.

Warner Bros.'un açıklamasında, Paramount'un revize teklifinin hisse başına 31 dolarlık nakit ödeme içerdiği, ayrıca 30 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere hisse başına çeyrek dönem için günlük 0,25 dolarlık gecikme bedeli öngördüğü hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, işlemin düzenleyici kurumlardan kaynaklanan nedenlerle tamamlanamaması halinde Paramount tarafından ödenecek 7 milyar dolarlık 'düzenleyici fesih tazminatı' ile Warner Bros.'un Netflix ile mevcut anlaşmasını feshetmesi durumunda doğacak 2,8 milyar dolarlık tazminat yükümlülüğünün de Paramount tarafından karşılanacağı vurgulandı.

NETFLİX, VERDİĞİ TEKLİFİ ARTIRMAYACAK

Netflix, Warner Bros.'u satın almak için verdiği teklifi artırmayı reddettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Netflix'in, Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu'nun Paramount Skydance'in son teklifini Netflix ile planlanan birleşme anlaşmasının koşulları uyarınca "üstün teklif" olarak değerlendirdiğine dair bildirim aldığı belirtildi.

Netflix'in üst yöneticileri Ted Sarandos ve Greg Peters'in açıklamasında, Paramount'un son teklifini karşılamak için gereken fiyatla anlaşmanın artık finansal olarak cazip olmadığı ve bu nedenle teklifi artırmayı reddettikleri ifade edildi.

Açıklamada, Netflix'in Warner Bros.'un ikonik markalarını güçlü bir şekilde yönetebileceğine ve anlaşmanın eğlence sektörünü güçlendireceğine inandığı belirtilerek, "Ancak bu işlem ne pahasına olursa olsun 'olması gereken' bir işlem değil, doğru fiyatta 'olması güzel' bir işlemdi." değerlendirmesinde bulunuldu.