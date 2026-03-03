Paramount ve HBO Max tek platformda birleşiyor

Paramount Skydance, Paramount ile Warner Bros. Discovery birleşmesinin tamamlanmasının ardından, Paramount+ ve HBO Max’i tek bir yayın platformunda birleştirmeyi planlıyor.

Forbes Türkiye'de yer alan habere göre, Paramount CEO’su David Ellison, pazartesi günü yatırımcılarla yaptığı görüşmede, “İki hizmeti bir araya getirmeyi planlıyoruz ve bugün 200 milyondan fazla doğrudan tüketici abonemiz var. Bu birleşik platform, içerik ve teknoloji açısından yapabileceklerimizle en ölçekli rakiplerle rekabet etmemizi sağlayacak” dedi.

HBO BAĞIMSIZ KALACAK

Yeni platformun yapısı henüz netleşmese de Ellison, "HBO’nun mevcut lideri Casey Bloys ve ekibinin içerik geliştirme ve programlama konusunda Paramount yöneticilerinin yoğun denetimine maruz kalmadan bağımsız çalışmaya devam edeceğini" belirtti.

Ellison, “Casey ve ekibi HBO’da olağanüstü işler çıkarıyor. HBO’nun bağımsız çalışmasını sağlayacağız, böylece marka ve içerik kalitesi korunacak. Bu yaklaşım, tüm içeriklerimizin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Aralık ayında Netflix, Paramount’u geride bırakarak Warner Bros. Discovery’yi hisse başına 27,75 dolardan satın alma teklifi sunmuştu. Ancak Paramount, Warner Bros. Discovery’nin tamamını hisse başına 31 dolara almayı teklif ederek birleşmeyi resmileştirdi.