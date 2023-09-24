Paramparça olan otomobilde hayatını kaybetti

Bolu’nun Göynük ilçesinde traktörle çarpışarak paramparça olan otomobildeki kadın hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı.

Kaza, D-170 Bilecik-Sakarya-Nallıhan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyreden S.K. idaresindeki 54 HA 841 plakalı otomobil, Göynük mevkinde Z.D. yönetimindeki 14 BP 211 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü yaralanırken, eşi Emine K. hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Göynük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.